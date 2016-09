Champions League: Barca zieht Kopf aus der Schlinge

Der FC Barcelona hat am zweiten Spieltag der Champions League mit Mühe seine weiße Weste bewahrt. Die Katalanen zogen gestern Abend bei Borussia Mönchengladbach nach Rückstand zur Pause den Kopf noch aus der Schlinge und setzten sich mit 2:1 durch. Bis zur 65. Minute durfte Gladbach von der Sensation träumen. Im Parallelspiel der Gruppe C musste Manchester City im britischen Duell mit Celtic in Glasgow gleich dreimal einen Rückstand aufholen, um wenigstens einen Punkt einzufahren.

