Israel nimmt Abschied von Schimon Peres

Nach dem Tod von Schimon Peres nimmt Israel Abschied von seinem Altpräsidenten. Der in eine israelische Flagge gehüllte Sarg des Friedensnobelpreisträgers kam heute Früh an der Knesset in Jerusalem an. Bis zum Abend können Bürger vor dem Parlament an dem Sarg vorbeigehen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Reuven Rivlin wollten Kränze niederlegen. Peres war im Alter von 93 Jahren gestorben, zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall. Bei seiner Beerdigung am Freitag werden führende Persönlichkeiten aus aller Welt erwartet. Deutschland soll dabei von Bundespräsident Joachim Gauck vertreten werden. Aus den USA kommt Präsident Barack Obama.