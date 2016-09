Frau in Wien erstochen: Verdächtiger reglos gefunden

Nach dem Mord an einer 53-jährigen Frau in Wien-Favoriten hat die Polizei nun ihren tatverdächtigen Lebensgefährten gefunden. Der 47-Jährige lag reglos im Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Meidling.

