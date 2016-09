Alpha-Buchpreis: Markovic, Haider und Winkler im Finale

„Superheldinnen“ von Barbi Markovic, „Kongregation“ von Lydia Haider und „Blauschmuck“ von Katharina Winkler: Das sind die drei Finalistinnen für den Alpha Literaturpreis der Casinos Austria. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 27. Oktober vergeben.

Die Alpha-Gewinnerin 2016 zu küren obliegt nun der Fachjury, bestehend aus Schriftsteller Paulus Hochgatterer als Vorsitzendem, „profil“-Kulturredakteurin Karin Cerny, Musiker und Autor Ernst Molden sowie Christian Jahl, Leiter der Hauptbücherei Wien.

„Superheldinnen“: Markovic’ bittere Satire

„Superheldinnen“ ist Markovic’ zweiter Roman. Der Titel ist dabei ebenso sarkastisch wie der Erzählstil der seit 2009 in Wien lebenden Literatin. Denn ihre Superheldinnen sind drei Frauen, die sich den Anforderungen des Großstadtlebens zwischen Künstlertum und Prekariat stellen müssen.

Markovic hat eine bittere Satire geschaffen, die aber voll von verspieltem Witz und beißendem Spott ist, wie die Jury schreibt - ein nach Kritikeransicht „im besten Sinn eigenartiges Buch“.

Weit mehr als ein Provinzthriller

Die Oberösterreicherin Haider hat mit „Kongregation“ ein wuchtiges Romandebüt vorgelegt. Die Geschichte um eine Gruppe junger Leute, die sich gegen die Bräuche und Konventionen in ihrem Dorf auflehnen, ist trotz der Fülle an gewaltsamen Todesfällen weit mehr als ein österreichischer Provinzthriller.

Auch die in Berlin lebende Wienerin Winkler ist mit ihrem Erstlingsroman „Blauschmuck“ Anwärterin für den Alpha 2016. Der freundlich klingende Romantitel erweist sich als Täuschung. Denn mit Blauschmuck sind nichts anderes als die blauen Flecken gemeint, die die junge Kurdin Filiz schon in ihrem patriarchalisch geprägten Elternhaus und erst recht in ihrer Ehe mit Yunus bezieht.