Astronomen wollen bis zum Urknall blicken

Der 14. September 2015 ist in die Geschichte der Wissenschaft eingegangen: Damals gelang Physikern der LIGO-Kollaboration der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen. Was an diesem Tag hinter den Kulissen passierte, wissen die beiden österreichischen LIGO-Forscher Patricia Schmidt und Sascha Husa.

In einem ORF.at-Interview erklären die beiden, warum die Gravitationswellen die Astronomie revolutionieren werden: Mit ihrer Hilfe könnte man unbegrenzt in die Vergangenheit des Universums blicken - im Prinzip sogar bis zum Urknall.

Mehr dazu in science.ORF.at