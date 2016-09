Drogenkriminalität: Justiz setzt auf „Therapie statt Strafe“

673 nach dem Suchtmittelgesetz (SMG) verurteilten Straftätern ist im vergangenen Jahr die über sie verhängte Haftstrafe nach dem Motto „Therapie statt Strafe“ aufgeschoben worden - aus Sicht des Justizministeriums eine sinnvolle Maßnahme. Es habe einen positiven Effekt auf die Wiederverurteilungsrate, wenn sich Straftäter einer Therapie unterziehen, so Ressortmediensprecherin Britta Tichy-Martin.

„Ein Ziel unserer Gesellschaft muss es sein, dass Täter künftig keine weiteren Straftaten begehen. Wenn jemand suchtfrei ist, ist die Prognose für ein deliktfreies Leben in der Zukunft sicher besser“, sagte Tichy-Martin.

Andreas Zembaty vom Verein Neustart, der Bewährungs- und Resozialisierungshilfe für Straffällige anbietet, ist allerdings der Meinung, dass die Maßnahme noch optimiert gehört. Jeder Straftäter, der sich einer Therapie unterzieht, sollte Unterstützung durch einen Bewährungshelfer bekommen. Geht es nach dem Experten, braucht es außerdem eine bessere Kommunikation zwischen Therapeuten und Gericht.

Gültig bei Freiheitsstrafen unter drei Jahren

Ein Passus im Gesetz sieht vor, dass Straftätern, die nach dem SMG verurteilt werden, ihre Strafe aufzuschieben ist, wenn sie sich bereiterklären, sich einer Therapie zu unterziehen, um von ihrer Drogensucht loszukommen. Voraussetzung: Die verhängte Freiheitsstrafe darf drei Jahre nicht übersteigen. Ein Teil der Therapie von bis zu sechs Monaten muss unter stationären Bedingungen stattfinden.

Absolviert ein Verurteilter die Therapie erfolgreich, wird seine ursprünglich unbedingt verhängte Freiheitsstrafe unter Setzung einer Probezeit nachträglich in eine bedingte Freiheitsstrafe umgewandelt. Begeht der Täter in dieser Zeit keine Straftaten, wird die Strafe endgültig nachgesehen, und der Verurteilte muss nicht ins Gefängnis. Ein Aufschub ist auch noch nach Übernahme in den Strafvollzug möglich. Das war im Vorjahr bei 257 Straftätern der Fall.

Bei Therapieabbruch: Haftstrafe

Unterzieht sich der Verurteilte nicht der Therapie, zu der er sich bereiterklärt hat, oder bricht er diese ab, ist der Aufschub zu widerrufen und die Freiheitsstrafe zu vollziehen. Das ist ebenso der Fall, wenn der Betreffende erneut wegen eines Drogendeliktes oder wegen Beschaffungskriminalität verurteilt wird. Dazu braucht es jedoch ein rechtskräftiges Urteil.