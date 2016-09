Thailand: Model badet aus Protest in Straßenloch

Aus Protest gegen die desolaten Straßen in ihrer Heimat hat ein Model in Thailand ein Bad in einem der mit schlammigem Regenwasser gefüllten Schlaglöcher genommen und auf Facebook gepostet. Der Post verbreitet sich seit Tagen im Netz und findet zunehmend Nachahmerinnen.

Die Straßenverbindung des laut BBC in Bangkok lebenden Models mit dem Namen Pam zu ihrer Familie in der Provinz Tak sei so schlecht, dass sie sich zu dem Protest entschied und sich mit einer Duschhaube und in ein Badetuch gewickelt in ein mit Regenwasser gefülltes Schlagloch, das sich offenbar mitten im Nirgendwo befindet, setzte. Die Fotos von der Aktion werden seither heftig geteilt - und führten dazu, dass auch andere ähnliche Protestaktionen durchführten.

Behörden versprechen Reparatur

Unter anderen nahm auch eine Gruppe von Großmüttern in der Khon-Kaen-Provinz im Nordosten des Landes ein Bad in einem der unzähligen riesigen Schlaglöcher. Die Straße, so klagten sie, sei seit 30 Jahren nicht mehr repariert worden. Nun sei ihnen versprochen worden, dass die Straße nach Ende der Regenzeit hergerichtet werde, so BBC.

Auch der Protest des Bangkoker Models hat laut BBC immerhin dazu geführt, dass die Behörden reagierten. Der Gouverneur der Provinz habe die zuständigen Behörden angewiesen, die Straße umgehend zu reparieren. Aktuelle Fotos, die auf Facebook gepostet wurden, würden darauf hindeuten, dass tatsächlich Arbeiten im Gange seien.

Deutscher Pensionist wird aktiv

Der deutsche Pensionist Peter Goman wollte dagegen nicht darauf warten, dass die Behörden tätig werden. Fotos, die seine thailändische Frau postete und die ihn beim Reparieren einer Straßen in der Nähe ihres Wohnorts zeigen, lösten begeisterte Reaktionen im Netz aus. „Motorradfahrer fielen immer wieder in die Löcher und Anrainer eilten herbei, um ihnen zu helfen“, so Gomans Frau Kusuma Namwon.