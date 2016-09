Frauen in Asylverfahren „häufig benachteiligt“

Ausreichende Maßnahmen zur Gewährleistung von Geschlechtergerechtigkeit in der Durchführung von Asylverfahren hat heute die Katholische Frauenbewegung (kfb) Österreichs anlässlich des morgigen Internationalen Tags der Flucht gefordert. „Frauen sind in der Verfahrenspraxis häufig benachteiligt“, so kfb-Vorsitzende Veronika Pernsteiner.

Mehr dazu in religion.ORF.at