Sarajevo: Terroranklage gegen Austro-Bosnier

Die bosnische Staatsanwaltschaft hat heute Anklage gegen einen österreichisch-bosnischen Doppelstaatsbürger wegen Terrorismus erhoben. Der 57-jährige Nedzad M. war im September in seinem Heimatort Sepak in Ostbosnien festgenommen worden. Die Justiz wirft ihm vor, bosnische Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien finanziell unterstützt zu haben.

Konkret soll M. zwischen September 2013 und Mitte 2015 mehrere Reisen von Österreich nach Syrien unternommen haben, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Aussendung der bosnischen Staatsanwaltschaft berichtete. Dabei soll er „mehr als 10.000 Euro“ sowie ein Allradfahrzeug an bosnische IS-Mitglieder übergeben haben.

Verbindungen nach Wien

Zwischen der dschihadistischen Szene in Österreich und Bosnien besteht traditionell eine enge Verbindung. Prominentestes Beispiel ist der Ende 2014 in Wien festgenommene Mirsad O., er wurde im Juli in Graz zu 20 Jahren Haft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Anstiftung zum Mord verurteilt.

Es ist naheliegend, dass auch zwischen O. und M. eine Verbindung bestanden haben könnte.

Fall in Wien bekannt

Im Wiener Innenministerium hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage, der Fall Nedzad M. sei den „österreichischen Behörden bekannt“. „In Hinblick auf das laufende Strafverfahren“ könne man dazu jedoch keine weitere Stellungnahme abgeben.

Bosnien hat 2014 seine Anti-Terror-Gesetze verschärft. Seither drohen Dschihadisten, ihren Anwerbern und Geldgebern bis zu 20 Jahre Haft. In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Urteile verhängt.