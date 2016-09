Flüchtlinge: Sozialpartner für leichteren Zugang zu Arbeit

Geht es nach den Sozialpartnern, soll Flüchtlingen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Das sieht das gemeinsame Papier von ÖGB und Kammern zum „Bad Ischler Dialog“ vor, der heuer dem Thema Integration gewidmet ist. Unter anderem plädieren die Sozialpartner dafür, den Dienstleistungsscheck für Asylwerber zu öffnen.

Das hat Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), der ebenfalls in Bad Ischl zu Gast ist, schon mehrfach gefordert. Bisher ist er mit dieser Initiative aber beim Koalitionspartner abgeblitzt.

Aufgenommen ins Sozialpartnerpapier wurde zudem eine Forderung, die schon 2011 in Bad Ischl erhoben worden war, nämlich dass Asylwerber ab dem sechsten Monat nach Antragsstellung in den Arbeitsmarkt eintreten dürfen, sofern keine anderen Arbeitnehmer für die Aufgabe zur Verfügung stehen, also mittels eines Ersatzkräfteverfahrens.

Wunsch der Sozialpartner ist weiters, dass schon bei der Grundversorgung darauf achtgegeben wird, dass die Flüchtlinge gemäß den Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt verteilt werden.