Lehrerbestellung: Opposition uneins

Unterstützung für die Pläne der Regierung, dass sich Schulleiter ihre neuen Lehrer künftig selbst aussuchen können sollen, ist heute von NEOS und Team Stronach (TS) gekommen. Sie fordern die Bundes-ÖVP dazu auf, ihre Länderorganisationen auf Linie zu bringen. Die Grünen warnen indes vor „überhasteten Veränderungen“.

Grünen-Bildungssprecher Harald Walser sprach sich in einer Aussendung gegen „marktwirtschaftliche Selbstregulations-Romantik im Schulwesen“ aus und ortete noch viele offene Fragen. Bei einer Änderung der Personalbestellung müsse sichergestellt sein, dass auch in Brennpunktschulen und entlegenen Regionen jedes Kind eine geeignete Lehrkraft hat. Gerade diese Standorte seien nämlich im Wettlauf um geeignete Lehrkräfte im Nachteil.

„ÖVP-Landesschulräte auf Linie bringen“

„Den Schulleitungen mehr Mitsprache bei der Auswahl des Lehrpersonals einzuräumen ist eine längst überfällige Maßnahme zur Qualitätssteigerung an Österreichs Schulen“, so NEOS-Klubobmann und -Bildungssprecher Matthias Strolz. Mit Blick auf den Widerstand der ÖVP-Landesschulratspräsidenten forderte er die Bundes-ÖVP dazu auf, sie müsse nun „ihre Landesorganisationen in die Pflicht nehmen und ihre Blockadehaltung endlich beenden“.

Das TS ist ebenfalls für Personalverantwortung bei den Schulleitern. Ein Direktor müsse eigenverantwortlich und wie ein Manager agieren können, „dazu gehört auch, dass er sich sein Personal selbst aussuchen kann“, so Klubobmann und Bildungssprecher Robert Lugar.

Aus Oberösterreich, wo sich Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer als Wortführer der Kritiker hervorgetan hatte, gab es nun ebenfalls Unterstützung für die geplante Änderung bei der Personalbestellung. „Was in rund 37.000 Betrieben in Oberösterreich funktioniert, wird auch in unseren Schulen funktionieren“, so die Landesobfrau des dortigen Wirtschaftsbundes und frühere ÖVP-Bildungslandesrätin Doris Hummer.