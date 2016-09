Europa League: Schalke für Salzburg „klarer Favorit“

Meister Red Bull Salzburg tritt heute (19.00 Uhr) in der Europa League beim schwer angeschlagenen Schalke 04 an. Die „Königsblauen“, die in der deutschen Bundesliga den schlechtesten Saisonstart der Vereinshistorie hinlegten, sind für „Bullen“-Trainer Oscar Garcia trotzdem „klarer Favorit“.

Auch Salzburg-Kapitän Jonatan Soriano warnte: „Die Spiele in der Europa League sind etwas komplett anderes.“ Nicht umsonst habe Schalke im ersten EL-Gruppenspiel Ligue-1-Tabellenführer Nizza geschlagen.

