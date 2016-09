Streit in Sofia wegen UNO-Nominierung Georgiewas

Die Nominierung der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Kristalina Georgiewa, aus Bulgarien für den UNO-Vorsitz hat politischen Streit in Sofia ausgelöst. Die von der Mitte-rechts-Regierung ausgewechselte ursprüngliche Kandidatin, UNESCO-Chefin Irina Bokowa, hätte bessere Chancen für das höchste UNO-Amt gehabt - so lautete heute die Kritik der Opposition aus Sozialisten (Ex-KP), deren Splitterpartei ABW und der Türkenpartei DPS.

Bokowas Entschlossenheit, im Rennen um den UNO-Vorsitz zu bleiben, verschärfte die innenpolitische Lage. Es fielen harte Worte wie „Schande“, „nationaler Verrat“ und „Selbstmord der bulgarischen Diplomatie“.

Die gesamte Opposition boykottierte heute das Parlament - die Plenarsitzung fiel aus. Die Sozialisten kündigten einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow wegen der angeblich gescheiterten Außenpolitik an.

Die Amtszeit von UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon endet am 31. Dezember 2016. Die nächste Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat für seinen Nachfolger soll am 5. Oktober stattfinden. Bei der informellen Abstimmung am Montag hatte es die in der Sowjetunion ausgebildete Diplomatin Bokowa nur auf Platz sechs geschafft.