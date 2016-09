Mehr als hundert Verletzte bei Zugsunglück nahe New York

Bei einem Zugsunglück nahe New York sind nach US-Medienberichten mehr als hundert Menschen verletzt worden. Der mit Berufspendlern voll besetzte Zug war nach Angaben der Behörden heute Vormittag entgleist und in den Bahnhof von Hoboken im Bundesstaat New Jersey gekracht. Bilder in Sozialen Netzwerken zeigten den Bahnhof in schwer beschädigtem Zustand.