3.000 Trauergäste erwartet

Die Welt nimmt Abschied vom verstorbenen israelischen Altpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Schimon Peres. Zwei Tage nach seinem Tod wird er am Freitag in Jerusalem auf dem Herzl-Berg beigesetzt. Erwartet werden unter den insgesamt 3.000 Trauergästen 80 Delegationen aus aller Welt - darunter Spitzenpolitiker wie US-Präsident Barack Obama. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt.

