Großkonzerne mit neuen E-Auto-Modellen

Seit Jahren wird der Aufstieg der E-Autos prophezeit. Auch wenn sich diese steigender Beliebtheit erfreuen, stießen sie dennoch bisher rasch an ihre Grenzen. Mit dem Pariser Autosalon wollen Autokonzerne wie VW mit neuen E-Autos, die weitere Strecken schaffen, in die Offensive gehen. Das Ende des Verbrennungsmotors ist noch in weiter Ferne, doch Toyota erklärt zumindest die Dieseltechnologie für „over“.

Lesen Sie mehr …