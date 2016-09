Ein Todesopfer, Dutzende Verletzte

Bei einem schweren Zugsunglück im US-Bundesstaat New Jersey hat es Behördenangaben zufolge mindestens ein Todesopfer gegeben, Dutzende Menschen wurden teils schwer verletzt. Ein mit Berufspendlern voll besetzter Zug war nach Angaben der Behörden am Donnerstagvormittag (Ortszeit) entgleist und in das Bahnhofsgebäude von Hoboken gekracht. Die Ursache ist noch unklar. Augenzeugen zufolge sei der Zug ungebremst in einen Prellbock gerast.

