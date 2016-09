Deutschlands größte Molkereifirma baut 250 Jobs ab

Deutschlands größtes Molkereiunternehmen Deutsches Milchkontor (DMK) will an den Standorten Bremen, Everswinkel und Zeven bis Ende kommendes Jahr 250 Vollzeitstellen in Vertrieb und Verwaltung abbauen. Harte Einschnitte seien nötig, um angesichts der Milchmarktkrise mit den Wettbewerbern Schritt halten zu können, hieß es.

2015 musste DMK einen Umsatzrückgang von 5,3 Milliarden Euro (2014) auf 4,6 Milliarden Euro hinnehmen. Zum Milchkontor gehören Produkte der Marken Milram, Humana und Casarelli, der Export machte zuletzt rund 40 Prozent des Umsatzes aus. Die Zahl der Mitarbeiter liegt weltweit bei rund 7.500.