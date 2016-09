Schelling will EU-Institut von London nach Wien holen

Im Zuge seiner Gespräche bei einer Exportoffensive in London hat Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) heute sein Interesse an Instituten, die in England sitzen, bekundet. Er möchte auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) nach Österreich holen. „Es gibt viele Treffen, auch mit Banken, und wir sind auch daran interessiert, die EBA nach Wien zu bringen“, sagte er zu Reuters. Die EBA hat ihren Sitz derzeit in London.

Schelling nutzte seinen Auslandsaufenthalt auch zu Kritik am Regierungspartner: Unter Bezug auf die Kritik von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) an Europas Sparpolitik sagte Schelling, das sei nicht die österreichische Regierungslinie, es werde nicht genug gespart. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass wir neue Schulden, aber keine Pensionsreform machen“, zitiert ihn die „Kronen Zeitung“.

Auch im „Brexit“-Zusammenhang mahnte Schelling Reformen ein, um die EU neu aufzustellen und für die Bürger wieder attraktiv zu machen. Möglicherweise, so der ÖVP-Politiker laut „Kurier“, würden dann die Briten „in zehn bis 20 Jahren“ einer rundum erneuerten EU wieder beitreten.