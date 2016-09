Verkauf von Commerzbank-Zentrale angeblich fixiert

Das höchste Gebäude Deutschlands bekommt Insidern zufolge einen südkoreanischen Eigentümer. Der Commerzbank-Tower in der Frankfurter Innenstadt wird an ein Konsortium um die Samsung Life Insurance verkauft, wie heute mehrere Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Die Finanztochter des Mischkonzerns Samsung habe für rund 620 Millionen Euro den Zuschlag für die - einschließlich der markanten Antenne 300 Meter hohe - Zentrale der zweitgrößten deutschen Bank erhalten. Das Geldhaus will in seinem Hauptquartier bleiben.

AP/Michael Probst

Die Commerzbank kann mit einem zweistelligen Millionengewinn aus dem Verkauf rechnen. Die Bank verkündete einen harten Sparkurs. Bis Ende 2020 sollen unter dem Strich 7.300 der derzeit gut 45.000 Vollzeitstellen wegfallen. Dabei will der teilverstaatlichte DAX-Konzern 9.600 Stellen streichen und gleichzeitig 2.300 Jobs in Wachstumsfeldern schaffen.