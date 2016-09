Fußball: Austria vertraut auf Europaform

Der Auftakt in die Europa-League-Gruppenphase ist der Austria mit dem Sieg bei Astra Giurgiu blendend gelungen. Dafür wurde das erste Bundesliga-Saisonviertel mit einer Heimpleite gegen die Admira beschlossen, was relativ genau den national offenbarten Leistungsschwankungen entsprach. „In der Europa League spielen wir ja meistens besser“, sagte Trainer Thorsten Fink, der auf die internationale Formkurve seiner Mannschaft vertraut. Ein Heimsieg über Pilsen wäre jedenfalls ein großer Schritt in Richtung K.-o.-Phase.

