USA „kurz vor“ Aussetzung der Syrien-Gespräche

Die USA sind laut ihrem Außenminister John Kerry „kurz vor“ dem Abbruch der Gespräche mit Russland über den Syrien-Konflikt. Eine Fortsetzung der Verhandlungen sei angesichts des Bombardements von Aleppo durch die syrische und russische Luftwaffe „irrational“, sagte Kerry heute. Er hatte seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow bereits zuvor gewarnt, dass er im Falle einer Fortsetzung der Luftangriffe keinen Sinn in weiteren Gesprächen sehe.

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte aber, die Luftangriffe auf die nordsyrische Großstadt würden fortgesetzt, „um den Anti-Terror-Kampf der syrischen Truppen zu unterstützen“. Russland nehme den „nicht konstruktiven Charakter der Rhetorik aus Washington“ zur Kenntnis, bleibe aber an einer Zusammenarbeit mit den USA im Syrien-Konflikt interessiert, sagte Peskow.

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier rief Russland in einem Telefonat mit Lawrow auf, „jetzt“ die Gespräche mit den USA in Genf fortzusetzen, „um endlich zu einer Einigung zu kommen, die wenigstens eine vorübergehende Feuerpause schafft und endlich humanitären Zugang ermöglicht“, wie aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete. Den Angaben zufolge forderte er Russland auf, eine längere Waffenruhe als nur 48 Stunden mitzutragen.