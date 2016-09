Bundesstaatsreform bis 2018 anvisiert

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) will im Finanzausgleich ein Bekenntnis von Bund, Ländern und Gemeinden zur Bundesstaatsreform bis 2018 festschreiben. Bis Ende Oktober soll die Vereinbarung stehen. Offen ist, ob die Länder einen Teil der reformierten Bankenabgabe bekommen. Die „Lücke“ im Bildungsbudget will Schelling heuer nicht ganz schließen, sagte er in den „Vorarlberger Nachrichten“.

Die strukturelle Lücke gebe es seit Generationen, aber es seien nie Schritte gesetzt worden, um diese herunterzufahren. Wie hoch sie heuer ist, sagt der Minister nicht - die kolportierten 550 Mio. Euro nennt er aber „ein Märchen und nur Verhandlungstaktik“. Die Gespräche seien im Laufen, aber das - traditionell vom Finanzministerium Ende des Jahres zugeschossene - Geld werde heuer „bei Weitem nicht die gesamte Lücke füllen“. Im neuen Finanzrahmen im April 2017 werde „mittelfristig abgestuft, was das Ressort erhält“.