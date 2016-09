Poroschenko: Babi Jar eine Tragödie der Menschheit

Am 75. Jahrestag des Massakers von Babi Jar hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko den vom NS-Regime verübten Massenmord als Tragödie der ganzen Menschheit bezeichnet. „Doch geschah sie auf ukrainischem Boden“, sagte er heute in Kiew. Daher dürften die Ukrainer diese Gräueltaten nie vergessen. Gleichzeitig hob er hervor, dass das Tal das Massengrab vieler Nationalitäten ist: Juden, Ukrainer, Russen und Roma. An der offiziellen Gedenkveranstaltung nahm auch der deutsche Präsident Joachim Gauck teil.

Vor 75 Jahren, am 29. und 30. September 1941, ermordeten SS-Kommandos zusammen mit ukrainischen Kollaborateuren in der Schlucht bei Kiew 33.771 Kinder, Frauen und Männer. Wenige Wochen zuvor hatte Hitler-Deutschland die Sowjetunion angegriffen.

Gauck hob in seiner Rede die deutsche Verantwortung für die Gräuel der Nazis als Verpflichtung zum Einsatz für Menschenrechte und europäische Werte hervor. „Indem ich mich vor all den Opfern von einst verneige, stelle ich mich an die Seite der Menschen, die heute Unrecht benennen, Verfolgten Beistand leisten und unverdrossen für die Rechte der Menschen eintreten, denen die Menschenrechte versagt werden“, so Gauck in Kiew. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel drückte dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in einem Telefongespräch ihr Mitgefühl aus. „An diesem Tag sind wir bei ihnen“, sagte Merkel dem Präsidialamt in Kiew zufolge.