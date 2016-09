Dresden: Sprengsatzattrappe sichergestellt

Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes haben in Deutschland eine Sprengsatzattrappe gefunden. Wie die Polizei mitteilte, stießen sie heute an einem Pfeiler der Marienbrücke in Dresden auf ein Plastiksackerl mit mehreren Gläsern, aus denen Drähte ragten. Die Polizei forderte Spezialisten des Landeskriminalamtes an, um die Gegenstände zu untersuchen. Laut Behörde stellten die Experten fest, dass es sich um eine Attrappe handelte.

Ob es einen Zusammenhang mit den Anschlägen vom Montag gebe, werde geprüft, erklärte die Polizei. Da waren zwei Sprengsätze innerhalb kurzer Zeit vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums in Dresden explodiert, wo am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober der Empfang des Präsidenten ausgerichtet wird. Verletzt wurde niemand.