Formel 1: Heißes WM-Duell geht in Sepang weiter

Nico Rosberg oder Lewis Hamilton - welcher der beiden Mercedes-Piloten am Saisonende die Nase vorne haben wird, ist noch offen. Klar ist aber, dass es in der WM weiter heiß hergehen wird. Und das nicht zuletzt deswegen, weil beim Grand Prix von Malaysia am Sonntag (9.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) in Sepang wieder tropische Temperaturen zu erwarten sind.

