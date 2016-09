Unterstützung für Todesstrafe in USA historisch niedrig

Die Unterstützung für die Todesstrafe ist in der amerikanischen Gesellschaft nach einer Umfrage so niedrig wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. In einer gestern veröffentlichten Erhebung des Pew-Instituts gaben 49 Prozent an, die Todesstrafe für verurteilte Mörder zu befürworten.

42 Prozent waren dagegen - so hoch war der Wert zuletzt 1972. Seit März 2015 schrumpfte die Zahl der Befürworter um sieben Prozentpunkte. Die USA sind einer von weltweit 25 Staaten, in denen zuletzt noch die Todesstrafe vollstreckt wurde. In diesem Jahr gab es landesweit bisher 15 Hinrichtungen. Mitte der Neunziger war der Zuspruch für die Todesstrafe besonders hoch: 1994 waren acht von zehn Amerikanern dafür.