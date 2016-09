D: Bürgermeister vermutlich wegen Asylplänen attackiert

Er wollte Flüchtlinge im Dorf unterbringen - deshalb ist der Bürgermeister von Oersdorf im deutschen Schleswig-Holstein jetzt nach Ansicht der Polizei niedergeschlagen worden.

Wie ein Polizeisprecher in der Nacht auf heute sagte, schlug ein Unbekannter dem Bürgermeister unmittelbar vor einer Sitzung des Bauausschusses am Abend von hinten mit einem Knüppel oder einem Kantholz auf den Kopf. Der 61-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter floh unerkannt.

Seit Monaten Drohungen erhalten

Noch gestern hatte der Bürgermeister nach Angaben des Sprechers einen Drohbrief erhalten - mit den Worten: "Wer nicht hören will, muss fühlen" und „Oersdorf den Oersdorfern“. Bereits seit Monaten erreichten ihn immer wieder Drohungen. Nach Angaben der Oersdorfer Wählervereinigung, der der Bürgermeister angehört, mussten wegen Bombendrohungen zweimal die Sitzungen des Bauausschusses ausfallen.

Hintergrund der Einschüchterungsversuche sei die Überlegung, Flüchtlinge in ein Haus im Ort einziehen zu lassen.