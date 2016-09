200 Häftlinge aus Gefängnis in Brasilien geflohen

Nach einem Aufstand in einem Gefängnis in Brasilien sind mindestens 200 Häftlinge geflohen. Wie brasilianische Medien gestern (Ortszeit) meldeten, hatten die Gefangenen in Jardinopolis, einer Stadt etwa 330 Kilometer nördlich der Metropole Sao Paulo, einige Gebäude auf dem Gefängnisgelände in Brand gesetzt.

Ein Häftling kam dabei ums Leben, berichtete die Zeitung „Folha de Sao Paulo“. Mehrere Ausbrecher wurden wieder gefasst, wie das Nachrichtenportal „O Globo“ meldete.

Nach Angaben von Verwandten von Häftlingen meuterten die Insassen wegen der Zustände im Gefängnis. Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl von Gefängnisinsassen weltweit, die Haftanstalten sind meist überfüllt, die Zustände schlecht.