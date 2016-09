FARC verfügt noch über Tausende Kämpfer

Die Guerillaorganisation FARC verfügt nach eigenen Angaben noch über genau 5.765 Kämpfer. Wie gestern aus kolumbianischen Militärkreisen verlautete, wurden diese Details im Rahmen der Friedensvereinbarung der Rebellen mit der Regierung offengelegt.

General Javier Florez, der an den Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts beteiligt war, nannte diese Zahl am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Militäruniversität in Bogota.

Jede Menge Waffen

Das Militär geht seinerseits von 6.300 bewaffneten Mitgliedern und 8.000 Kollaborateuren aus. Florez sagte zudem, dass die Rebellen noch über rund 14.000 Gewehre und Pistolen sowie 6.000 weitere Waffen verfügten, darunter Granaten.

Bis zum Sonntag ist die Zerstörung von mehreren Tonnen Sprengstoff vorgesehen. Dann stimmen die Kolumbianer per Referendum über den Friedensvertrag zwischen der FARC und der Regierung ab. Er kann nur bei einem Ja-Votum in Kraft treten.

Der Friedensvertrag war am Montag nach mehr als einem halben Jahrhundert Blutvergießen unterzeichnet worden. Nach dem Abkommen wird sich die linksgerichtete Organisation nun in eine politische Bewegung und später in eine Partei umwandeln. Geregelt sind zudem unter anderem die Wiedergutmachung für die Opfer, eine Landreform und die Entwaffnung der Rebellen.

Rebellen bitten um Vergebung für Massaker

Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags bat die Guerillaorganisation um Vergebung für eines der schwersten Massaker in der Geschichte des jahrzehntelangen Konflikts. FARC-Kommandeur Ivan Marquez überreichte den Bewohnern des Dorfes Bojaya eine schwarze Christusfigur als Symbol der Versöhnung. „Wir wollten niemals so schrecklichen Schaden anrichten“, sagte der Chefunterhändler der FARC bei den Friedensgesprächen.

Bei Gefechten mit rechten Paramilitärs 2002 detonierte ein Sprengsatz der Rebellen in der Kirche von Bojaya, in der die Dorfbewohner Schutz gesucht hatten. Bei dem Angriff kamen 79 Zivilisten ums Leben, über 100 Menschen wurden verletzt.