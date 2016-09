Streit um Sozialleistungen in OeNB so gut wie beigelegt

In der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wurde der Streit über Sozialleistungen so gut wie beigelegt. Der OeNB-Zentralbetriebsrat und das Direktorium hätten sich im Sommer auf die wesentlichsten Konfliktpunkten geeinigt, berichtete der „Standard“ (Freitag-Ausgabe).

Über das Thema wird seit acht Jahren verhandelt. In Summe werde durch die Änderungen rund eine Million Euro eingespart, heißt es.

Urlaubszuschuss könnte fallen

Gestritten wurde u. a. um die Zuschüsse zu „kulturellen Belangen“, Krankenzusatzversicherung und zu Urlauben. Letzteren gibt es, seit die OeNB ihre Hotels verkauft hat, in denen die Banker billig entspannen konnten. Er wird angeblich ganz abgeschafft.

Die meisten Zuschüsse werden nun sozial (bzw. strenger als bisher) gestaffelt - damit kommt man auch einer Forderung des Rechnungshofs nach. Er hatte 2015 in einem Bericht soziale Kriterien moniert, etwa bei Familien- und Haushaltszulage, Brillen- und Zahnspangen- und erhöhtem Fahrtkostenzuschuss. Laut Rechnungshof gab die Notenbank 2009 bis 2013 insgesamt 63 Millionen Euro für Sozialleistungen aus.

OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny hatte sich schon 2008 die Straffung der „Goodies“ vorgenommen. Diese sind aber in einer Sozialbetriebsvereinbarung festgeschrieben - was die Verhandlungen so schwierig machte. GPA-Bundesgeschäftsführerin Dwora Stein, die auch im OeNB-Generalrat sitzt, hatte sich laut dem Bericht moderierend eingeschaltet.