Trauerfeierlichkeiten für Peres begonnen

Die Trauerfeierlichkeiten zur Beerdigung von Israels Altpräsident Schimon Peres haben heute Früh begonnen. Sein Sarg wurde zum Friedhof Herzl-Berg in Jerusalem gebracht, wie das israelische Fernsehen zeigte. Der Sarg war zuvor mit einer Ehrengarde vom Parlament weggetragen worden.

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen trafen davor zahlreiche Staats- und Regierungschefs in Jerusalem ein. US-Präsident Barack Obama landete in der Früh an Bord der Air Force One auf dem Flughafen von Tel Aviv, bevor er mit einer 30-köpfigen Delegation weiter nach Jerusalem reiste.

AP/Carolyn Kaster

Ihre Teilnahme an der Beerdigung haben neben Obama unter anderen der französische Staatschef Francois Hollande und der britische Thronfolger Prinz Charles zugesagt. Erwartet wird auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Der 93-jährige Friedensnobelpreisträger Peres war am Mittwoch gestorben, zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall.