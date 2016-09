Zwei Zika-Fälle in Thailand bestätigt

In Thailand sind zwei Fälle von Mikrozephalie in Zusammenhang mit dem Zika-Virus aufgetreten. „Es sind die ersten Fälle in Thailand“, sagte Prasert Thongcharoen von der Seuchenschutzbehörde heute in Bangkok. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind das auch die ersten Fälle in Südostasien.

Die US-Gesundheitsbehörden warnten unterdessen schwangere Frauen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Zika-Virus vor Reisen nach Südostasien. Die Behörde nannte insbesondere Thailand, die Philippinen, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Kambodscha, Vietnam, Laos, Brunei, Osttimor und die Malediven.

Das Virus wird von Mücken übertragen und verursacht grippeähnliche Beschwerden. Die meisten Patienten erholen sich schnell, aber der Zika-Erreger kann bei Kindern im Mutterleib zu Schädelmissbildungen (Mikrozephalie) führen.