Ai-Weiwei-Schau bei „Langem Tag der Flucht“ in Wien

Heute findet zum 5. Mal der „Lange Tag der Flucht“ statt. Bei etwa 30 Veranstaltungen in Wien kann man unter anderem die Ai-Weiwei-Ausstellung in Arabisch und Persisch erleben. Ein Parcours in Liesing simuliert den Weg der FLüchtlinge.

