Vorstandschef gibt Spekulanten Schuld

Mögliche Milliardenstrafen in den USA und Tausende Rechtsverfahren bringen die Deutsche Bank in die Bredouille. Seit Tagen kämpft die Bank mit sinkenden Aktienkursen und Gerüchten über notwendige Staatshilfen für das größte deutsche Geldinstitut. Das wurde von Bank und deutscher Regierung dementiert. Mit einem Brief versuchte Vorstandschef John Cryan, auch die rund 100.000 Mitarbeiter zu beruhigen, und gab Spekulanten die Schuld. An den schlechten Nachrichten ändert das nichts: Am Freitag fiel die Aktie des Geldinstituts erstmals unter zehn Euro.

