Politiker beantworten Steuerfragen per Video

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sowie Vertreter der Parlamentsparteien werden per Videobotschaft Fragen von Bürgern zum Thema Steuern beantworten. Die Bürger können die Fragen gratis und anonym per Mail oder in Sozialen Netzwerken über die Plattform Meinsteuerpartner.at stellen.

Der Gründer des Start-up, Matthias Bayr, möchte den Österreichern helfen, „von Steuerzahlern zu Steuerverstehern zu werden“, wie er heute in einer Aussendung erklärte. Der Kommunikationsexperte rief daher Meinsteuerpartner.at ins Leben. Dort werden die Politiker in einer Interviewreihe direkt mit Steuerfragen aus der Bevölkerung konfrontiert.

Jeder (angehende) Steuerzahler kann via Mail und auf Facebook/Twitter/YouTube über den Hashtag „#steuerversteher“ seine Fragen an die Politiker richten. Diese werden sie dann per Video beantworten. Neben Schelling haben sich laut der Aussendung Kai Jan Krainer für die SPÖ, Bruno Rossmann für die Grünen und Robert Lugar für das Team Stronach dafür zur Verfügung gestellt. Die Interviewpartner der FPÖ und von NEOS stehen noch nicht fest.