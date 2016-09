Deutsche „Nordkirche“: Ja zu Segnung homosexueller Paare

Schwule und lesbische Paare in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern können sich künftig offiziell in evangelischen Gottesdiensten segnen lassen. Diese Segnungen für Homosexuelle in eingetragener Lebenspartnerschaft sollen so wie die Trauungen heterosexueller Paare in den Kirchenbüchern verzeichnet werden.

Mehr dazu in religion.ORF.at