Angriff auf EU-Politik

Wenn es um die Frage der Aufteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU geht, ist die Union mindestens so uneins wie vor einem Jahr. Zu einer der Symbolfiguren für den Konflikt wurde Ungarns Premier Victor Orban. Am Sonntag lässt er in Ungarn über die EU-Flüchtlingsquote abstimmen. Das Referendum ist - auch in seiner Wortwahl - eigentlich ein direkter Angriff auf die EU und ihre Politik. In Brüssel gibt man sich aber noch weitgehend unbeeindruckt. Und in Ungarn selbst vermutet die Opposition hinter der Abstimmung ohnehin rein innenpolitische Motive - und ein populistisches Pokerspiel Orbans.

