Steirer schoss mit Steinschleuder auf Anrainer

Ein 52-Jähriger hat gestern in Kapfenberg in der Steiermark eine 14-Jährige mit einer Steinschleuder angeschossen. Der Mann steht im Verdacht, bereits mehrmals auf Anrainer geschossen zu haben. Bei seiner Befragung gab er an, sich durch Lärm im Hof gestört gefühlt zu haben.

