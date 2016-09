Verfassungstag im Schatten der Causa Schnizer

Der Verfassungstag ist heuer im Schatten der Causa Schnizer gestanden. Verfassungsrichter Johannes Schnizer, der mit Interviews den Groll der FPÖ auf sich gezogen hatte, blieb dem Festakt heute fern. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), Gerhart Holzinger, vermied es, die aktuellen Turbulenzen nach der Aufhebung der Präsidentenstichwahl anzusprechen. Minister Thomas Drozda (SPÖ) forderte allerdings mehr Transparenz.

Gericht soll abweichende Meinungen veröffentlichen

Drozda sprach sich in seiner Rede für die Veröffentlichung von abweichenden Meinungen von Verfassungsrichtern aus. „Ich bin überzeugt davon, dass die Einführung einer ‚Dissenting Opinion‘ eine Diskussion über Auffassungen einzelner Mitglieder auf einer sachlicheren Basis verlaufen lassen würde“, sagte Drozda. VfGH-Mitglied Schnizer hatte zuvor die Wahlaufhebung öffentlich verteidigt, der FPÖ jedoch auch vorgeworfen, die Anfechtung von langer Hand geplant zu haben.

Drozda forderte mehr Offenheit vom VfGH. „Eine Diskussion über Entscheidungen eines Höchstgerichts kann sich nicht auf juristische Fachkreise beschränken. Sie ist Teil des demokratischen Diskurses“, so Drozda. Gerade die letzten Wochen, auch die letzten Tage hätten gezeigt, dass Entscheidungen des VfGH unmittelbare demokratiepolitische Auswirkungen haben, „ob nun durch die Aufhebung von Gesetzen oder von Wahlen“.

„Rechtliche“, nicht „politische“ Konflikte

Holzinger wich der aktuellen Debatte aus. Er wies aber darauf hin, dass es die Aufgabe des VfGH sei, über die Einhaltung der Verfassung zu wachen. „Das bedeutet, dass Streitigkeiten über Auslegungen der Verfassung, die natürlich im Kern immer politische Konflikte sind, nicht als politische Konflikte verstanden werden“, sondern als rechtliche Auseinandersetzungen betrachtet werden.

Der VfGH sollte in seiner Funktion unbestritten sein und nach einem korrekten Verfahren auch ein angemessenes Maß an Akzeptanz erhalten. Das sei selbst in entwickelten Rechtsstaaten nicht immer der Fall.

In der Vergangenheit hatte meist der Bundespräsident eine Rede am Verfassungstag gehalten. Das war heuer nicht möglich, nachdem der VfGH die Wahl für den Nachfolger von Heinz Fischer aufgehoben hatte und die Wiederholung der Präsidentenstichwahl erst am 4. Dezember stattfindet.

Da auch Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), die derzeit Vorsitzende des Präsidentschaftskollegiums ist, wegen des Begräbnisses von Israels Ex-Präsidenten Schimon Peres verhindert ist, musste kurzfristig der für Verfassungsfragen zuständige Kanzleramtsminister Drozda einspringen.