Deutsche-Bank-Chef warnt vor Panik

Kursturbulenzen bei der Deutschen Bank haben Anleger in ganz Europa in Aufruhr versetzt. Bankchef John Cryan warnte in einem Brief an die rund 100.000 Mitarbeiter nun vor dem Schüren von Panik und betonte, die Bank habe mit Liquiditätsreserven von 215 Milliarden Euro ein starkes Fundament.

Zuvor sackten die Aktien des größten deutschen Geldhauses erstmals unter zehn Euro ab, weil angeblich Hedgefonds Gelder abzogen. Sämtliche anderen europäischen Finanzwerte gerieten unter die Räder. Die Titel der Deutschen Bank fielen zeitweise um neun Prozent auf ein Rekordtief von 9,90 Euro. Insidern zufolge zog ein großer Hedgefonds aus Asien in den vergangenen beiden Tagen Sicherheiten von rund 50 Millionen Dollar ab.

Die Lage des einstigen Vorzeigeinstituts spitzte sich vor zwei Wochen zu. Zuletzt war der Aktienkurs wegen des Streits mit den US-Behörden über faule Hypothekenpapiere eingebrochen, der die Bank im schlimmsten Fall umgerechnet rund zwölf Milliarden Euro kosten könnte. Seither verlor das Institut fast vier Milliarden Euro an Börsenwert.