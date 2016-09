Pariser Bande soll 160 Kinderwagen gestohlen haben

Drei Frauen und ein Mann sollen in Paris mehr als 160 Kinderwagen gestohlen haben. Die Verdächtigen wurden festgenommen, berichtete die französische Tageszeitung „Le Parisien“ heute mit Hinweis auf die Polizei. Die mutmaßliche Bande soll in Kindergärten und Horte eingedrungen sein und ihre Beute im Internet verkauft haben.

Die Suche nach den Dieben lief bereits im Jänner an, als hochwertige Kinderwagen verstärkt als vermisst gemeldet wurden. Hinweise von Eltern, die ihre Wagen auf Verkaufsseiten im Internet wiederfanden, führten bereits Mitte September zur Festnahme der bereits polizeibekannten Verdächtigen im Umland der französischen Hauptstadt. Dabei fand die Polizei etwa 40 Kinderwagen, Waffen und 14.000 Euro Bargeld.

Wiederholt sollen sich die drei Frauen in Abstellräume für Kinderwagen geschlichen haben. In einem geeigneten Moment brachten sie ihre Beute in ein Auto. Dabei begleitete sie manchmal ein Kind, um keinen Verdacht zu erregen. Laut Schätzungen betrug der Schaden etwa 100.000 Euro.