Meryl Streep und Tom Hanks beim Filmfest in Rom

Stars wie Meryl Streep, Tom Hanks, Oliver Stone, Viggo Mortensen und Werner Herzog werden an der 11. Ausgabe des Filmfests in Rom vom 13. bis zum 23. Oktober teilnehmen. Zu den italienischen Regisseuren, die sich an den verschieden Events beteiligen, zählen Bernardo Bertolucci und Roberto Benigni, teilten die Organisatoren des Filmfests heute in Rom mit.

Elf Filme sind im Rennen um den Goldenen Marc-Aurel-Preis, darunter „7 Minuti“ des Regisseurs und Schauspielers Michele Placido, der seinen internationalen Erfolg unter anderem der Serie „Allein gegen die Mafia“ verdankt, sowie „Afterimage“ des polnischen Filmemachers Andrzej Wajda.

Ausschlaggebend ist die Meinung des Publikums, denn den Marc-Aurel-Preis für den besten Film wird nicht von einer Jury verliehen: Die Zuschauer sollen nach jedem Kinobesuch den Film bewerten. Daraus wird der beste Streifen des Festivals hervorgehen.