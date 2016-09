Deutscher Bürgermeister bei Angriff verletzt

Ein Angriff auf den Bürgermeister der Gemeinde Oersdorf im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein hat für Empörung gesorgt. Nach heutigen Polizeiangaben schlug ein unbekannter Täter den 61-jährigen Joachim Kebschull gestern Abend am Rande einer Versammlung im Gemeindehaus nieder und verletzte ihn. Die Tat könnte im Zusammenhang mit Drohungen wegen einer zeitweise geplanten Unterbringung von Flüchtlingen stehen.

Ermittler eines Staatsschutzkommissariats übernahmen den Fall. Es sei bisher aber nicht erwiesen, dass der Angriff mit den Drohungen zusammenhänge, die seit Juli wiederholt bei Kebschull und der Gemeinde eingegangen seien, betonte die Polizei am Freitag in Kiel. „Auch im vorliegenden Fall betrachten wir ernsthaft und gründlich alle infrage kommenden Motive, diese können auch außerhalb möglicher fremdenfeindlicher Hintergründe liegen.“

Nach Angaben der Beamten bezogen sich die Hassbotschaften auf Pläne zur Unterbringung von Flüchtlingen in einem Wohnhaus in der kleinen Gemeinde, die inzwischen aber ohnehin vom Tisch seien. Kebschull wurde vom Täter auf einem Parkplatz nahe dem Gemeindehaus an seinem Auto abgepasst und mit einem Schlag auf den Kopf niedergestreckt. Ein Notarzt versorgte das Opfer, das danach stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.