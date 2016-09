Chinesischer Salzsee verfärbt sich rot

Die Farbe eines alten Salzsees in der chinesischen Provinz Yuncheng hat sich teilweise rot verfärbt. Der See, durch den eine breite Straße führt, zieht derzeit zahlreiche Schaulustige an.

Seit Tausenden von Jahren wird Salz aus dem See gewonnen, der wegen seines hohen Salzgehalts auch „Chinesisches Totes Meer“ genannt wird. Anders als im Toten Meer können hier allerdings Pflanzen und Tiere überleben.

Reuters/China Stringer Network

Vergleich mit traditionellem Suppengericht

Weil der See, der durch die Straße in mehrere Teile geteilt wird, derzeit in verschiedenen Farben erscheint, vergleichen ihn laut chinesischen Medien die Einheimischen auch mit einem Yuanyang-Topf - einem Topf mit Unterteilungen, der mehrere unterschiedliche Suppen enthält.

Grund für die aktuelle Verfärbung ist das verstärkte Wachstum einer bestimmten Algenart. Der See, der insgesamt mehr als 130 Quadratkilometer groß ist, verändert im Lauf des Jahres mehrmals die Farbe und ist rot, blau oder grün.