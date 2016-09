Ermordete Pensionistin: Freisprüche im Sutter-Prozess

Im Prozess rund um den Mordfall Sutter hat es heute am Landesgericht Innsbruck zwei Freisprüche gegeben. Die Anklage gegen einen 61-Jährigen und seinen Sohn hatte sich in erster Linie auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke gestützt. Den beiden wurde zur Last gelegt, vor mehr als neun Jahren die Pensionistin Ingrid Sutter in ihrer Innsbrucker Wohnung getötet zu haben.

