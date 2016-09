Eishockey: Innsbruck überrascht auch gegen Salzburg

Innsbruck bleibt das Überraschungsteam der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Die Tiroler feierten heute gegen Meister Salzburg im Spitzenspiel der fünften Runde bereits den vierten Saisonsieg. In einer abwechslungsreichen Partie setzten sich die „Haie“ nach Verlängerung durch.

Die Vienna Capitals verteidigten unterdessen in Znojo die Tabellenführung, dem Zweiten Linz gelang in Ljubljana ein Kantersieg. Während Graz den Anschluss an die Spitze hielt, verlor der VSV an Boden.

