Berichte über Geheimdeal zwischen Orban und Merkel

Ungarische Medien berichten von einem angeblichen geheimen Deal zwischen dem ungarischen Premier Viktor Orban und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Laut der Tageszeitung „Magyar Nemzet“ soll die ungarische Regierung Merkel einen „Stilwechsel“ in der Flüchtlingspolitik versprochen haben, im Gegenzug habe Berlin Budapest Unterstützung bei EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn zugesagt.

Nach dem umstrittenen Flüchtlingsreferendum morgen soll die rechtskonservative ungarische Regierung „Abstriche an ihrer flüchtlingsfeindlichen Rhetorik vornehmen und auch in EU-Fragen konstruktiver sein“, berichtete „Magyar Nemzet“ gestern in ihrer Onlineausgabe mno.hu. Deutschland werde dafür Ungarn Schützenhilfe bei seinen Konflikte mit der EU-Kommission geben, so die Zeitung unter Berufung auf eine inoffizielle Hintergrundstudie der Regierung und Quellen aus dem ungarischen Außenministerium.

Gegenwärtig würden 21 Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn laufen, was auch seitens der Budapester Regierung als „schwerwiegend“ beurteilt werde. In der Studie, die der Tageszeitung zugespielt wurde, gehe es um die unter wirtschaftlichen und politischem Aspekt bedeutenden Verfahren, die Brüssel gegen Ungarn eingeleitet hat. Der Bericht würde ein „trauriges Bild über die Beziehungen zwischen Ungarn und Brüssel aufzeigen“, heißt es.