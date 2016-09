Startenor Kaufmann sagt weitere Auftritte ab

Der Opernsänger Jonas Kaufmann hat wegen Krankheit nun auch seine Auftritte an der Pariser Oper abgesagt. Er müsse mit dem Singen pausieren bis sich seine lädierten Stimmbänder wieder vollständig erholt haben, teilte die Pariser Oper gestern Abend mit. Der Startenor entschuldigte sich für die Enttäuschung, die wegen seiner Absagen in den vergangenen Wochen entstanden sei.

Kaufmann hätte im November in Paris in Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ auf der Bühne stehen sollen. Bei einer Untersuchung sei ein Hämatom auf den Stimmbändern entdeckt worden, als Nebenwirkung eines Medikaments sei eine kleine Vene geplatzt, erklärte Kaufmann. Er habe zu singen aufgehört, bis das Hämatom vollständig absorbiert sei, um irreversible Schäden zu verhindern, so Kaufmann.

Erst vor einer Woche hatte Kaufmann bereits seine Auftritte Ende September und Anfang Oktober an der Bayerischen Staatsoper absagen müssen. Der Opernstar hätte in der Richard-Wagner-Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ als Walther von Stolzing auf der Bühne stehen sollen.