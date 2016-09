Ryder Cup: Europa holt nach Fehlstart auf

Die USA gehen mit einer Führung in den zweiten Tag der 41. Ausgabe des Ryder Cup. Im Duell mit Europa liegen die Amerikaner in Chaska im US-Bundesstaat Minnesota nach den Freitagspielen mit 5:3 in Front. Die Europäer bügelten dabei einen katastrophlen Auftakt aus. Nach den ersten vier Partien war man noch mit 0:4 zurückgelegen. Am Nachmittag (Ortstzeit) lief es für Rory McIlroy und Co. im Hazeltine Golf Club deutlich besser.

Mehr dazu in sport.ORF.at